NBA 2021-2022 : Les 10 joueurs les mieux payés cette saison (salaires + sponsors)

LeBron James reste au sommet des basketteurs les mieux payés.

Nous sommes au jour de l’ouverture de la saison régulière NBA 2021-2022, programmée ce 19 octobre dans la nuit, chez nous. Le show peut commencer, toutes les vedettes sont là. Toutes ? Non, car certaines, comme Kyrie Irving, rechignent à se fondre dans le collectif. L’on parle ici de l’un des joueurs les mieux payés du championnat de basket nord-américain, qui devra s’asseoir sur le salaire de sa franchise. Pour d’autres, l’exercice est déjà salutaire, sur le plan financier.

Une saison à près de 100 M€ pour LeBron James

Le magazine Forbes a dressé un palmarès des 10 basketteurs de la NBA 2021-2022 les mieux rémunérés. S’entend, ceux qui touchent le plus, à l’addition du salaire en club et des revenus du sponsoring. Avec en tête, et ce depuis quelques saisons déjà, l’icône LeBron James. Parce que même sans avoir le contrat le plus cher (qui lui rapporte quand même 41,2 M$ pour son exercice à venir avec les Lakers), l’ailier de 36 ans est une star de sa discipline et donc un aimant à sponsor. Cette saison, ils lui rapportent 70 millions de dollars, pour un total cumulé pour lui, de 111,2 M$ (95,9 M€).

132% mieux payés qu’il y a 10 ans le top 10 de la saison NBA 2021-2022

LeBron James gonfle encore une fortune épaisse, puisqu’il est le dernier et l’un des très rares athlètes dans ce monde, à avoir dépassé le milliard de dollars de gain en carrière. Au total, selon Forbes, les 10 basketteurs les mieux payés cette saison 2021-2022 de la NBA vont se partager 714 millions de dollars (612 M€), soit 28% de plus que l’exercice précédent et 132%, qu’il y a dix ans. Le top 10 incluant les salaires et les commanditaires est à lire ci-dessous.

Les 10 joueurs les mieux payés de la NBA cette saison 2021-2022

10. Jimmy Butler = 40,6 M€

9. Paul George = 41,2 M€

8. Klay Thompson = 46,6 M€

7. Damian Lillard = 48,6 M€

6. James Harden = 53,8 M€

5. Russell Westbrook = 64 M€

4. Giannis Antetokounmpo = 69,2 M€

3. Kevin Durant = 75,8 M€

2. Stephen Curry = 80 M€

1. LeBron James = 95,9 M€