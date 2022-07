Stephen Curry s’offre cette maison de vacances à 2M€. Visite en images

Stephen Curry a de nouveaux quartiers pour ses vacances. A moins qu’il ne prépare son futur ailleurs qu’à San Francisco.

Pour fêter le titre de NBA glané avec les Golden State Warriors, en juin dernier, Stephen Curry s’est offert une maison de vacances en Floride. Située à Winter Park, dans la banlieue nord d’Orlando, le meneur de la franchise californienne a déboursé 2 millions d’euros pour acquérir cette magnifique demeure de 394 mètres carrés. Un lieu d’évasion tout confort, en attendant la reprise de la saison régulière de NBA, en octobre prochain.

4 chambres et 5 salles de bain pour les vacances de Stephen Curry

Stephen Curry et sa femme, Ayesha Curry, ont craqué pour cette maison construite en 2015, sur une superficie de 1 200 mètres carrés de terrain. Un nouveau bien qui vient s’ajouter à un portefeuille de propriétés déjà bien fourni pour le couple, qui possède également un manoir estimé à 30 millions d’euros et situé à Atherton, en Californie. La nouvelle acquisition du basketteur de 34 ans est certes, plus modeste, mais comprend tout de même 4 chambres et 5 salles de bain. Dotée d’une vaste cuisine toute équipée et d’un îlot pour se restaurer, cette demeure dispose de deux garages, pouvant accueillir trois véhicules. S’il n’y a pas de piscine, Stephen Curry et sa famille pourront profiter d’une grande terrasse pavée, idéale pour manger en plein air.

La maison est située à moins de 20 minutes du stade d’Orlando

La star des Warriors préparerait-il un transfert au Magic d’Orlando? Il faut dire que sa nouvelle maison n’est située qu’à 13 kilomètres du Amway Center, le stade de la franchise. En voiture, se rendre là-bas depuis son nouveau pied-à-terre ne prendrait pas plus de 20 minutes. Cette demeure devrait toutefois n’être qu’un lieu de vacances. L’Américain n’a connu qu’un seul club durant sa carrière et vient de boucler sa treizième saison, avec Golden State, avec à la clé, un nouveau titre remporté. Cette nouvelle maison de l’autre coté des États-Unis, donne à Stephen Curry un pied-à-terre, sur chaque côté du pays.