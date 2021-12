Tony Parker vend 19,5M$ son exceptionnelle maison américaine. Visite du propriétaire

A vendre, cette maison d’exception à la propriété de Tony Parker.

C’est un changement majeur, dans la vie de Tony Parker, maintenant qu’il n’est plus un basketteur professionnel associé à la franchise des Spurs de San Antonio. De retour en France pour les affaires, à l’ASVEL notamment, l’ex-meneur tricolore ne doit plus profiter à loisir, de son exceptionnelle maison américaine et cela justifie alors, le fait qu’il l’a mise sur le marché des ventes.

La maison de Tony Parker à San Antonio est à vendre

Tony Parker l’a construite dans le temps, depuis la première parcelle achetée en 2005. Plus de quinze ans après, la demeure est devenue une attraction, d’ailleurs c’est l’impression qu’elle donne depuis l’extérieur, avec ses cascades d’eau et ses toboggans qui rappellent un parc aquatique. La maison est à la hauteur de la carrière de TP : exceptionnelle. Le « 9 Rue Parker », tel qu’elle est officiellement enregistrée depuis 2018, s’étend sur plus de 20 hectares.

Un parc d’attraction géant sur plus de 20 hectares

La liste des commodités est incroyablement longue (voir les images dans le diaporama ci-dessus) : des pièces immenses, dix chambres (dont quatre en dépendances, pour les invités), huit salles de bain, une grande salle de cinéma et un fauteuil à ses initiales « TP », en lettres d’or, un playground personnalisé, une salle de sport, une autre de jeux et de la place pour les figurines de super-héros qu’il collectionne, en format grandeur nature…

L’ex-joueur des Spurs voudrait 19,5 M$ pour céder sa maison

Il y a aussi une cave à vin pour 1 500 bouteilles, un dressing plus grand qu’un magasin de fringues, un court de tennis, un autre de volley et le détail qui étonne : un enclos à tortues. Tony Parker voudrait 19,5 millions d’euros (17,2 M€), pour céder son exceptionnel coin de paradis.