Utah Jazz : Les salaires des joueurs cette saison 2020-21

Rudy Gobert est dans le haut du panier des salaires de la NBA. Et il va encore progresser avec son prochain contrat.

Les Utah Jazz pointent à la première place, de la conférence ouest pour le moment. Les coéquipiers de Rudy Gobert, réalisent une belle saison, avec un cinq de départ cohérent, composé de Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, et du Français. L’effectif des Jazz a très peu changé, par rapport à la saison dernière, une véritable force pour une franchise NBA. Malgré tout, il y a eu un recrutement de bons joueurs dans la rotation, comme celui de Ersan Ilyasova, un élément très polyvalent, lui qui à l’un des plus petits salaires du groupe, ne dépassant pas le million d’euros, avec 990 000 euros.

Une masse salariale à plus de 110 M€ aux Utah Jazz

Aucun joueur de la franchise de Salt Lake City, intègre le classement des 10 basketteurs les mieux payés de la NBA. Ce n’est pas un groupe composé, de réelle vedette de la ligue Nord-Américaine, mais plutôt une équipe très complémentaire. Selon les chiffres de HoopsHype, la rémunération pour la totalité du groupe des Jazz, cette saison 2020-21, est de 113 millions d’euros, c’est presque équivalent à celle des Lakers. C’est Mike Conley, qui a le salaire le plus important de l’équipe, avec près de 29 millions d’euros, et un contrat qui arrive à échéance à la fin de la saison. Le système salarial est complexe en NBA. Il existe le contrat de rookie, avec une rémunération qui augmente de 5% tous les ans, sur trois années, ensuite le jeune joueur signe un deal vétérans.

Rudy Gobert, le joueur français le mieux payé de la NBA

Un contrat au environ de 170 millions d’euros sur cinq ans : c’est ce que Rudy Gobert a signé en fin d’année dernière, pour la période 2022-26, avec les Jazz de l’Utah en NBA, et c’est inédit. Jamais un athlète français n’a été aussi bien rémunéré et de surcroît, c’est dans la ligue de basket si chère à l’Amérique du nord, que le pivot de 28 ans accomplit cette performance. Cette année, c’est près de 22,5 millions d’euros qu’il va toucher, la deuxième plus importante rémunération, de la saison 2020-21, avant qu’il ne dépasse tout le monde à partir de 2021-22. Pour rappel, il est le joueur Français le mieux payé du championnat, et évolue sous les couleurs des Jazz, depuis 2013-14.

Les salaires des Jazz de l’Utah cette saison 2020-21

Joueur Salaire en 2020-21 Echéance du contrat Mike Conley 28,9 M€ 2021 Rudy Gobert 22,4 M€ 2025 Bojan Bogdanovic 14,95 M€ 2023