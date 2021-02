Mondiaux 2021 de biathlon : Toutes les primes de la compétition

Les Mondiaux 2021 de biathlon se disputent en Slovénie.

La Slovénie, terre d’accueil des Mondiaux 2021 de biathlon, qui se dispute depuis ce 10 février et jusqu’au 21, sur la piste de Pokljuva. Français et Françaises comptant parmi les meilleurs de la discipline, il y a bien des raisons de croire en une moisson de médailles, et de primes financières en conséquence.

Les Français bien partis sur la piste de Pokljuva

D’ailleurs le pays a-t-il bien débuté les épreuves individuelles, avec la deuxième et troisième places de Simon Desthieux, devant Emilien Jacquelin. Leur performance leur vaut de gagner 19 000 et 14 000 euros en récompense. 19 000 euros, c’est également la somme remportée ce samedi par Anaïs Chevalier, elle aussi en argent sur l’épreuve du sprint.

25 000€ la victoire en individuel, 7 000€ celle par équipe

Les primes sont individuelles et collectives. Gagner un relai rapportera 28 000 euros à la nation lauréate, soit 7 000 euros pour les quatre coureurs. Et autant (7 000 euros fois deux), sur les épreuves mixtes.

Les primes des Mondiaux de biathlon 2021