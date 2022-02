Quentin Fillon Maillet, ce que ces JO 2022 rapportent au biathlète français

Formidable champion que Quentin Fillon Maillet, présent au rendez-vous de ces Jeux Olympique de Pékin 2022.

Deux médailles d’or et deux d’argent, en autant de courses disputées, Quentin Fillon Maillet est sans l’ombre d’un doute, LE grand messieurs de JO 2022 de Pékin, pour la nation française. Ce dimanche, c’est la poursuite qu’il a brillamment remporté, avec un tir de patron (20/20). A nouveau succès pour l’actuel leader mondial de la discipline, nouvelle prime financière.

Quatre médailles et des primes pour Quentin Fillon Maillet

A Pékin, comme l’été dernier au Jeux de Tokyo, les médailles valent pour les Français, 65 000 euros quand elle sont d’or, 25 000 pour l’argent et 15 000 le bronze. Faites alors le calcul qui concerne Quentin Fillon Maillet, le double champion olympique de l’individuel et de la poursuite cumule 180 000 euros, depuis l’entame de son olympiade.

Le record de médailles d’or d’Ole Einar Björndalen encore accessible

Et ça n’est probablement pas fini, car il reste des courses au biathlète de Champagnole, âgé de 29 ans. Mardi matin, à 10h, il disputera le relai masculin avec ses partenaires de l’équipe de France et de grosses chances de gagner une autre breloque. Le vendredi 18 février en suivant, se disputera la mass start, pour autre occasion de succès. Quatre courses, quatre médailles et deux titres pour Quentin Fillon Maillet, qui peut encore égaler la légende norvégienne, Ole Einar Björndalen, vainqueur de quatre médailles d’or dans une même olympiade.