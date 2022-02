Adidas nouvel équipementier de la Fédération française de boxe

La boxe française passe aux trois bandes.

Depuis ce mois de février et jusqu’après l’Olympiade française, voilà la durée du partenariat officialisé entre la Fédération française de boxe (FFBoxe) et la marque Adidas, qui devient à cette occasion, le nouvel équipementier des athlètes nationaux et fournisseur officiel des tenues, shorts, maillots de compétition, gants et casques.

Adidas habillera les athlètes de la FFBoxe jusqu’en 2024

Ce partenariat est signé jusqu’au bout de l’année 2024, avec en point d’orgue les JO de Paris 2024, à considérer quand même que la boxe soit toujours sport olympique, en raison de soupçons de corruption qui pèse sur la discipline, depuis les Jeux de Rio, en 2016. Ce partenariat de la FFBoxe et d’Adidas débouchera sur la création d’une gramme de produits, aux couleurs des deux marques.

Une gamme de produits co-brandés verra prochainement le jour

« Signer avec Adidas c’est s’associer à l’une des plus grandes références sportives au monde, un spécialiste des sports de combats et de la boxe, équipant déjà plusieurs athlètes de référence de notre discipline. Le matériel proposé a été testé par l’équipe technique fédérale et a reçu les louanges de tout le monde », s’est félicité par communiqué, Dominique Nato, le président de la fédération.