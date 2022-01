Ciryl Gane décroche un équipementier à la veille d’affronter Ngannou

Ciryl Gane est officiellement un athlète de la marque Venum.

Ce n’est pas comme si Ciryl Gane allait découvrir, cette nuit à venir de samedi à dimanche, les produits de son nouveau partenaire. Cela fait déjà plusieurs années, qu’il porte les shorts de Venum. Mais ce 22 janvier, dans son combat à disputer à Francis Ngannou, il sera officiellement un athlète ambassadeur de la marque, créé en France, spécialisée dans l’équipement des sports de combat.

Ciryl Gane officialise un partenariat déjà ancien

Désormais, Ciryl Gane portera « les couleurs de la marque au quotidien aussi bien à la salle qu’en dehors », dit le communiqué qui annonce ce rapprochement, dont la durée n’a pas été communiquée. Il rejoint dans le collectif actuel de Venum, le spécialiste de boxe thaï, Giorgio Petrosyan et le boxeur ukrainien, Vasyl Lomachenko. Marque et athlète contribueront ensemble, au développement des futures gammes.

Sous les couleurs de Venum pour affronter Francis Ngannou

« Ce partenariat avec Ciryl Gane, athlète phare de l’UFC, est dans la continuité de notre partenariat avec l’organisation. Il s’inscrit également dans la longue lignée de nos partenariats de sponsoring avec les plus grands athlètes de l’histoire du MMA (Wanderlei Silva, Shogun, Lyoto Machida, etc.). En tant que marque française, s’associer au plus grand athlète de l’histoire du MMA Français apparaissait comme une évidence pour nous. D’autant plus que Ciryl est porteur de valeurs d’humilité et de partage qui font écho aux valeurs véhiculées par Venum », explique Franck Dupuis, le fondateur et dirigeant de Venum.

Ciryl Gane (31 ans, 10 combats, 10 victoires), dispute ce 22 janvier en Californie, un combat pour le titre UFC des lourds, face au Camerounais, Francis Ngannou (35 ans, 19 combats, 16 victoires, 3 défaites).