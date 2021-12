Mayweather s’offre ce cadeau à… 18 M$ pour son Noël !

Des cadeaux bling-bling, on en voit passer plusieurs sur les réseaux sociaux, dans ces jours qui succèdent à celui de Noël. Mais aucun ne rivalise, sur le plan couteux, avec le présent de l’ancien boxeur Floyd Mayweather, qui s’en est lui même félicité, sur sa page Instagram. A 18 millions de dollars (16 M€), qu’est-ce que « Money » s’est régalé ?

Floyd Mayweather se fait un plaisir couteux pour Noël

Rien qu’une montre. Une de plus, tant il en a en sa possession. Mais une pièce, vous l’aurez compris, très exclusive, fabriquée sur la base de ce que notre monde a de plus précieux sur les composants et matériaux choisis. Elle s’appelle Billionaire, elle est une création – pièce unique au monde – de la prestigieuse maison horlogère, Jacob & Co.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Création unique et l’une des montres les plus chères du monde

Elle est en or blanc et compte 313 diamants, de taille émeraude et 12 taillés en baguettes, pour un total de 260 carats. Egalement un rubis de 1,21 carats orne la couronne. Cette montre est l’une des plus chères de l’histoire des grade-temps. « Je suis arrivé au sommet en ne m’en souciant de rien, alors pourquoi devrais-je commencer maintenant », s’interroge l’ex-champion des rings, sur sa page.