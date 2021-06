Tour de France 2021 : Les budgets des 23 équipes de la Grande Boucle

Une nouvelle édition du Tour de France débute, qui sont les forces en présences ?

Les écarts se creusent dans le cyclisme, comme ailleurs dans d’autres disciplines. Si l’on devait faire une comparaison des budgets, la Ligue 1 est le bon support. Ce Tour de France 2021 compte 23 équipes sur la grille de départ, c’est une de plus que l’édition dernière, exceptionnellement décalée, au début de l’été.

Ineos au Tour de France 2021, c’est le PSG en Ligue 1

Ici donc, le PSG – archi dominateur sur son championnat de Ligue 1 -, aurait pour équivalence le team Ineos, désormais estampillé Grenadier, pour la promo du véhicule produit par le groupe britannique. Pour la première fois de l’histoire du cyclisme mondial, le collectif d’Egan Bernal, le vainqueur du Tour 2019 absent cette année, a réuni un budget à 50 millions d’euros. Ou plus.

Jusqu’à 6 coureurs d’Ineos dans le top 20 des mieux payés de la saison

Principalement pour assumer la lourde masse salariale des coureurs qui composent la redoutable formation anglaise. Ils sont cinq (Geraint Thomas, Bernal, Kwiatkowski , Carapaz et Yates), dans le top 15 des coureurs les mieux payés du circuit. Le budget d’Ineos et de 6 à 6 fois et demi supérieur à ceux des équipes les plus modestes, que sont B&B Hôtels et Qhubeka Assos. La seule équipe sud africaine du peloton, accuse une forte baisse de son budget, avec le changement de sponsors titre ; anciennement, Dimension Data, puis NTT Pro Cycling. Et désormais Qhubeka Assos.

Plus de 6, l’écart entre le plus gros et le plus modeste budget du Tour

Les budgets exprimés ci-dessous et dans le tableau en page suivante sont les nôtres, à Sportune, sur la base de chiffres officiels et pour certains d’estimations. Les sponsors assurent les rentrées d’argent de chacune des équipes, tandis que les masses salariales des coureurs pèsent le plus à la ligne des charges. Ce Tour de France 2021 précède une édition particulière pour tout le monde du cyclisme professionnel, mais même en temps de crise, l’engouement pour la reine des épreuves cyclistes ne s’est pas démenti.

Le budget des 23 équipes du Tour de France 2021