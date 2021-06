Caravane du Tour de France 2021 : ordre de passage, marques et goodies… Demandez le programme !

L’engouement pour la caravane du Tour de France ne se dément pas. Et les marques sont nombreuses à vouloir s’y associer.

L’autre course du Tour de France 2021, ne fait que des vainqueurs et des heureux à l’arrivée. Bien avant le passage des coureurs, celui de la caravane n’est pas moins populaire. Bien au contraire. Les 30 marques qui composent le cortège des 136 véhicules présents cette année, ne chôment pas au jour le jour.

Trente marques composent le cortège de la caravane cette année

Depuis Brest où nous étions pour le départ, jusqu’à Lorient, nous avons suivi et même remonté la file des voitures et chars, qui appliquent des règles bien spécifiques et rappelées tous les matins, pour la sécurité des spectateurs. Car qui dit caravane du Tour de France, dit goodies distribués en masse. Près de 15 millions sur cette édition 2021, avec cette particularité désormais demandée par l’organisation : que les présents offerts soit éco-responsables, durables et/ou recyclables.

Des places dans la file parfois durement négociées

Sur cette Grande Boucle, 30 marques composent la caravane. Avec, pour chacune d’entre elles, un ordre spécifique, parfois durement négocié, pour des raisons stratégiques. Sinon de logique, comme de placer Century 21… 21e, dans la liste. L’ordre détaillé dans le tableau en page suivante, est le dispositif complet déployé par les marques que nous avons complété par les goodies distribués, pour ceux que nous avons pu relever.

Avant chaque étape, les responsables des marques de la caravane, d’ASO et de la Garde républicaine, se réunissent pour évoquer le profil du jour et rappeler toutes les consignes de sécurité.

15 M de goodies distribués et beaucoup d’excitation sur le bord des routes

Prudence toutefois, en les ramassant. Si les caravaniers appliquent scrupuleusement les consignes, de jeter loin et vers le sol, les cadeaux qu’ils offrent, l’excitation de l’instant pousse certains au bord des routes à manquer de discernement. Nous l’avons nous même constaté sur les étapes empruntées. L’épisode « Opi Omi », doit aussi servir de leçon.

La caravane du Tour de France 2021 et les goodies qu’elle distribue

Position Marque Nbre de véhicules Goodies distribués 1 LCL 7 Sacs, bobs 2 Gendarmerie 4 3 Skoda 5 Casquettes 4 Enedis 3