Conor McGregor nous montre son nouveau yacht Lamborghini à 3 M€

Conor McGregor fait ses premières sorties en mer, à bord de son yacht Lamborghini. Et c’est au large des côtes françaises, sur la Méditerranée, qu’il profite de son « bolide ».

Sur le ring comme en dehors, Conor McGregor laisse rarement indifférent. De nature provocateur et flambeur, l’Irlandais sait se faire plaisir quand il ne combat pas, et il n’hésite pas à partager ses folies sur ses réseaux sociaux. Cette fois-ci, il s’agit de son Lamborghini Tecnomar. En octobre dernier, il avait réceptionné son yacht, sans pour autant se montrer aux commandes. C’est chose faite, le champion de MMA nous fait découvrir cette collaboration entre Lamborghini et le chantier naval « The Italian Sea Group », qui vaut plus de 3 millions d’euros.

Conor McGregor s’offre un yacht Lamborghini à plus de 3 M€

Sa “supercar des mers”, tel qu’il la décrit, est un engin d’exception. Ses dimensions (19m x 5m) lui permettent d’accueillir 12 passagers à son bord. Sa vitesse maximale est de 111 km/h, pour 389 kilomètres d’autonomie. D’une valeur de plus de 3 millions d’euros, ce “Tecnomar for Lamborghini 63” a une signification particulière. Il rend hommage à la création de la marque italienne, qui date de 1963. C’est également pour cette raison qu’il n’existe qu’en 63 exemplaires.

Ce n’est pas le seul yacht de la star de MMA

Le design de ce monstre marin, doté de deux moteurs V12 de 2 000 chevaux chacun, est inspiré de la Lamborghini Sian FKP 37, bolide hybride du constructeur. S’il s’agit d’une folie de la part de Conor McGregor, elle rejoint un garage bien rempli. L’Irlandais possède déjà de multiples voitures d’exceptions, ainsi qu’un autre yacht, le Prestige 750, d’une valeur similaire à sa supercar des mers. Avec une fortune comme la sienne, il y a de quoi se faire plaisir.