En 2021, près d’un moyen de transport sur deux vendu est un vélo

Porté par les modèles électriques, le marché du vélo en France affiche une santé de fer.

C’est un contraste, dont l’industrie du vélo s’accommode finalement plutôt bien : depuis 2020 et le début de la crise pandémique mondiale, le marché est bousculé, à la fois par des soucis de réapprovisionnements, des délais de production accrus et une augmentation des coûts (des matières premières, du transport…). Et pourtant, la pratique n’a jamais eu autant le vent en poupe.

Des écueils, nouveaux, à la vente de vélos, et pourtant la pratique cartonne

L’Observatoire du vélo présenté ce mardi matin par l’Union sport & cycles (USC) pointe l’augmentation, particulièrement notable en France, sur ces dernières années. En 2021, plus de 42% des moyens de transports vendus (vélos, trottinettes, motos, scooters ou voitures) étaient des vélos. Cela représente plus de 2,5 millions d’unités neuves vendues (2,79 M), sur le territoire national, pour un chiffre d’affaire de 2,2 milliards de chiffre d’affaire.

Les vélos à assistance électrique stimulent le marché

« La croissance des différents segments nous montre que nous allons rester, pendant de nombreuses années à l’avenir, l’engin de déplacement majoritaire, en France », s’enthousiasme, Jérôme Valentin, vice-président de l’USC. La hausse est largement portée par le boom des vélos à assistance électrique (VAE). En 2021, il s’en est écoulé 659 337, soit 28% de plus, qu’un an plus tôt. Aujourd’hui, quasiment un vélo vendu sur quatre, est un VAE.

Près d’un million de vélos devraient être produits en France, en 2022

Tous segments confondus, le prix moyen d’un VAE en 2021 est de 1 9993 euros, en baisse de 4%, d’une année à l’autre. Pour les vélos dits « classiques », le prix moyen est de 423 euros, en augmentation de 7%. Pour soutenir la croissance, la France a l’avantage de sa chaîne de production. En 2021, sur 2020, elle a augmenté de 25%, pour un total de 804 744 vélos fabriqués dont presque 355 000 sont à assistance électrique. Les projections pour 2022 sont continues, l’Union sport & cycles table sur un volume 21% supérieur, et près du million d’unités produites (976 541). Et pour la première fois, des VAE en quantités supérieures aux autres modèles. Rendez-vous dans un un an, pour la 24e édition de l’observatoire du cycle, et l’on saura si toutes ces perspectives étaient les bonnes.