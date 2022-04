Liège-Bastogne-Liège 2022 : Détail des primes de la course féminine et masculine

Qui pour gagner l’édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège ?

Les fans de cyclisme ont de quoi se réjouir ces derniers temps. Ce dimanche a lieu l’édition de Liège-Bastogne-Liège 2022. Petit changement cette année, la Place Saint-Lambert de Liège ne sera pas le point de départ de cette Classique Ardennaise, pour cause de travaux. C’est de…l’arrivée, le Quai des Ardennes, que les coureurs s’élanceront. Au total, il y a 257 kilomètres à parcourir pour eux (contre 142 pour la course féminine) pour espérer remporter une partie des primes mises en jeu, ce week-end. Départ prévu à 8h30 pour les femmes, et à 10h15 pour les hommes.

Au total, près de 72 000 euros de primes pour les cyclistes

A la différence de l’Amstel Gold Race, il n’y a pas d’égalité dans le prize money de la course belge. Le groupe ASO, organisateur de l’événement, a légèrement baissé les primes du parcours masculin, à 50 000 euros, dont 20 000 euros pour celui qui franchira la ligne d’arrivée en premier. Un peu plus de 22 000 € sont attribués à la course féminine. Si la lauréate touchera 12 500 euros, sa dauphine ne percevra “que” 3 000 euros. Le différentiel est ici supérieur à quatre, contre deux chez les garçons (le 2e reçoit 10 000€).

Julian Alaphilippe fait partie des favoris de cette course

Est-ce (enfin) l’année de Julian Alaphilippe ? Très bien placé ces dernières années, le Français n’a toujours pas réussi à s’imposer à Liège. Lors des deux dernières éditions, la course avait été remportée par un Slovène. Primoz Roglic en 2020, et Tadej Pogacar en 2021. Les deux ne seront pas sur la ligne de départ, ce dimanche. Attention à Wout van Aert, le champion de Belgique, qui va effectuer sa grande première, et qui pourrait avoir ses chances de victoire. Coté femme, la tenante en titre Demi Vollering, sera au départ de la course, mais la grande favorite est Italienne, puisque Marta Cavalli s’est imposée sur l’Amstel et sur la Flèche Wallonne, ces dernières semaines.

Les primes de Liège-Bastogne-Liège 2022

Course homme :

1er = 20 000 €

2e = 10 000 €

3e = 5 000 €

4e = 2 500 €

5e = 2 000 €

6e et 7e = 1 500 €

8e et 9e = 1 000 €

10e à 20e = 500 €

Course femme :

1er = 12 500 €

2e = 3 000 €

3e = 1 800 €

4e = 1 000 €

5e = 2 000 €

6e = 700 €

7e = 400 €

8e = 290 €

9e = 250 €

10e = 220 €

11e à 15e = 175 €

16e à 20e = 130 €