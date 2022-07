Marques et merchandising, les produits sous licence du Tour de France 2022

« Maillot jaune », la toute nouvelle marque associant le savoir-faire de Santini à la ferveur et la popularité du Tour de France.

La course reine du cyclisme est une marque internationalement connue. Et prisée. Le Tour de France fait vendre, il n’y a qu’à voir l’engouement du Danemark, où nous sommes, pour l’épreuve et ses coureurs, pour comprendre à quel point elle aimante et aiguise les envies. De plus en plus de partenaires commerciaux se greffent à l’aventure et toutes ces associations donnent une flopée de produits, des plus techniques, de l’équipementier officiel, Santini, à la gamme lifestyle que développe Jules, nouveau venu dans la liste des commanditaires associés à ASO.

Maillot jaune, la nouvelle marque made in Tour de France 2022

Cette édition 2022 est d’abord pour l’organisateur l’occasion de lancer sa propre marque, « Maillot jaune », pour surfer sur l’engouement populaire. Elle est pensée avec la collaboration et le savoir-faire de Santini et se décline en une collection de plusieurs pièces, du maillot aux cuissards, en passant par une casquette, un tee-shirt, un gilet ou des bas… Santini développe aussi les maillots distinctifs (jaune, à pois, vert, blanc) et un ensemble de tenues dont une série consacrée à l’événement du grand départ, depuis Copenhague, au Danemark. La complète, le groupe KASK, autre petit nouveau licencié, qui propose son casque officiel, en édition limitée de 3 328 pièces, comme le nombre de kilomètres que le peloton doit avaler.

Jules fournisseur officiel de la Grande Boucle pour 4 ans

Enfin, Jules, spécialiste de la mode masculine et nouveau partenaire du Tour de France, pour quatre ans. C’est l’entreprise roubaisienne qui habille toute l’organisation et ces produits, elle les propose à l’attention du grand public. Ajoutons encore à la liste des licences du Tour de France 2022, les lunettes Oakley, les selles de Selle Italia, les bidons, porte-bidons et autre home trainer, Elite, ainsi que les vélos à assistance électrique, Vélo Mad, pour un aperçu large de ce que le Tour de France décline à son image.