Mondiaux VTT 2022: Détails des primes des championnats du monde aux Gets

Triplé français, hier samedi, aux Gets, aux Mondiaux 2022 de VTT.

Et un, et deux, et trois coureurs français sur un même podium. C’est l’instant plaisir offert, ce samedi, par la triplette, Loïc Bruni – Amaury Pierron – Loris Vergier, respectivement champions du monde de VTT 2022 de descente, dauphin et troisième à l’arrivée. C’est une sacré performance à laquelle se greffent, Myriam Nicole, troisième chez les filles, ainsi que Pauline Ferrand-Prévot, titrée en short track, et au départ ce dimanche, de la course élite de cross country.

Des primes versés aux champions du monde VTT 2022

Les Français brillent à domicile, sur la commune des Gets et chaque médaille s’accompagne pour eux, d’une prime financière en récompense. Combien gagnent-ils les champions du monde femmes et hommes au Mondiaux de VTT 2022 ? Pour les catégories élites XCO (Cross-Country Olympic), qu’est le format à disputer ce dimanche et, de descente DHI (Downhill Individual), disputée la veille, les primes sont versées à la fois par l’organisateur et l’Union cycliste internationale, UCI.

Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte à suivre ce dimanche

Ainsi, pour les vainqueurs femmes et hommes à parts égales, un titre mondial rapporte 13 750 euros, dont 3 750 venants de l’organisation et le reste de l’UCI. Chaque deuxième reçoit 8 100 euros (2 100 + 6 000) et les troisièmes, 5 250 euros (1 250 + 4 000). Gageons que ce dimanche, la délégation française soit apte à glaner d’autres podiums ou titres. A suivre notamment Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, qui ont de réelles chances de succès, aujourd’hui dimanche dès 13h.