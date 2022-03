Paris-Nice 2022 : Les primes (prize money) de la course

C’est parti pour l’édition 2022 de Paris-Nice.

Comme chaque année, la course à étapes Paris-Nice 2022 se déroulera début mars. La 80e édition démarre, ce dimanche 6 mars, à Mantes-la-Jolie (78), et prend fin le week-end suivant, après 8 étapes. Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur du Tour de France, est en charge de l’événement. Le total des primes atteint les 144 300 euros.

Le prize money de ce Paris-Nice 2022, identique à l’édition dernière

Pour la première fois en trois ans, les coureurs retrouveront la Promenade des Anglais, qui n’était plus au programme depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il s’agit là d’un des seuls changements notables, pour ce Paris-Nice, puisque la grille des prize money reste la même que l’année précédente. Avec un total de 120 000 euros distribués pour le classement général individuel au temps, ce dernier représente plus de 80% du prize money de la course.

Maximilian Schachmann pour un triplé inédit ?

En ce qui concerne les favoris, l’Allemand Maximilian Schachmann reste sur deux victoires consécutives avec son équipe (BORA-hansgrohe) et est un candidat naturel, à sa propre succession. Vainqueur de trois étapes en 2021, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fait également partie des hommes à surveiller. Du côté Français, Guillaume Martin (Cofidis) pourrait jouer les premiers rôles. Il était arrivé en 6e position l’année dernière au classement général.

Les primes de Paris-Nice 2022

Vainqueur du maillot jaune = 16 000 €

2e du classement = 8 000 €

3e du classement = 4 000 €

Vainqueur du meilleur grimpeur = 2 000 €

Vainqueur classement par points = 2 000 €

Vainqueur d’étape = 4 000 €

Vainqueur classement meilleur jeune = 800 €

Vainqueur classement par équipes = 1 200 €