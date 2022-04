Pogacar, Sagan, Alaphilippe… Les 20 cyclistes les mieux payés en 2022

Tadej Pogacar domine le peloton mondial sur les salaires, en 2022.

Prendre les mêmes et recommencer. C’est sensiblement la ligne qui accompagne la reprise de la saison 2022, dans le peloton cycliste. A quelques évolutions près, notamment pour celle qui concerne le transfert de Peter Sagan, depuis l’équipe Bora-Hansgrohe, vers Total Ernegie, au sein de laquelle il s’est engagé pour deux ans, jusqu’en 2023. Et moyennant un salaire à 5,5 millions d’euros la saison, selon les estimations données à son sujet, par la presse spécialisée.

Pogacar devant Sagan et Froome sur les salaires du cyclisme mondial

Cela classe le coureur slovaque sur le podium des mieux payés du cyclisme mondial, en 2022. Une place qu’il partage avec Christopher Froome, dans le dos du double vainqueur du Tour de France, en titre, le Slovène de UAE Emirates, Tadej Pogacar. A 6 millions d’euros brut son salaire pour la saison en cours, il devance tout le reste du contingent cycliste.

Trois Français dans le top 20 et Alaphilippe parmi les 10

Ces salaires, précise le média, sont des estimations pour chacun. Trois Français entrent dans ce top 20 mondial ci-dessous : Romain Bardet et Thibaut Pinot sont au même niveau financier, à près de 2 millions d’euros par an, chez DSM pour le premier et Groupama-FDJ, l’autre. Tandis que Julain. Alaphilippe les devance ici, avec un salaire à 2,3 millions d’euros chez Deceuninck-QuickStep, qui le hisse dans le top 10 de la saison.

Les 20 cyclistes les mieux payés en 2022

20. Fernando Gaviria (UAE) = 1,8 M€

19. Nairo Quintana (Arkea) = 1,9 M€

18. Elia Viviani (Ineos Grenadiers) = 1,9 M€

17. Romain Bardet (DSM) = 2 M€

16. Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation) = 2 M€

15. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) = 2 M€

14. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) = 2 M€

13. Adam Yates (Ineos Grenadiers) = 2 M€

12. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) = 2 M€

11. Vincenzo Nibali (Astana) = 2,1 M€

10. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) = 2,2 M€

9. Alejandro Valverde (Movistar) = 2,2 M€

8. Wout van Aert (Jumbo-Visma) = 2,2 M€

7. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) = 2,3 M

6. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) = 2,5 M€

5. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) = 2,8 M€

4. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 3,5 M€

3. Peter Sagan (Total Energies) 5,5 M€

2. Chris Froome (Israel Start-Up Nation) = 5,5 M€

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) = 6 M€