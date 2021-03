Salaire, contrat, ce que Tadej Pogačar a signé avec UAE Emirates

Tadej Pogačar a signé un contrat long avec Emirates parmi les plus conséquents du cyclisme mondial.

Vingt-deux ans seulement et déjà un Tour de France dans sa besace. Et avec du panache, excusez du peu ! C’était il y a quelques mois en 2020, pour Tadej Pogačar le plus dur ne fait peut-être que commencer, car il va devoir confirmer. Et assumer son statut entre les grands. Recruté en 2019 par le team UAE Emirates, il a été prolongé deux fois coup sur coup ; en 2020 jusqu’en 2024 et ce mois de mars 2021, pour cinq ans de plus.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec UAE Emirates

Tadej Pogačar est donc associé à l’équipe Emirati jusqu’au bout de la saison 2026. C’est loin, mais lui arrivera alors à l’âge de la pleine maturité sportive, avec peut-être (souhaitons-le lui), des lignes en plus à son palmarès grandissant. Et comme toute extension de contrat qui se respecte, la dernière signée par le Slovène s’est assortie d’une revalorisation de son salaire.

Tadej Pogačar a l’un des plus gros salaires du cyclisme professionnel

Plutôt conséquente puisqu’avec cinq millions d’euros la saison, selon une estimation de la Gazzetta dello Sport, il appartient aux coureurs les mieux payés du cyclisme professionnel. Cela étant indépendant des primes gagnées sur les courses. Son seul succès au dernier Tour de France lui a rapporté un demi-million d’euros.