Salaire, contrat, ce que Wout Van Aert a signé avec Jumbo-Wisma

Wout Van Aert a signé cinq ans avec la Jumbo-Wisma.

Cela ne fait que deux ans pile, que Wout Van Aert est passé sur la route, en rejoignant la puissante équipe néerlandaise, Jumbo-Wisma, pourtant le coureur belge fait déjà des misères à ses concurrents. Formé à l’exigence du cyclo-cross dont il est triple champion du monde, le coureur de 26 ans aspire désormais à l’arc en ciel, du maillot de la route.

Son employeur Jumbo-Wisma croyant en son fort potentiel, lui a proposé un contrat sur cinq ans, avec pour terme la fin de la saison 204. Selon la Gazzetta dello Sport, il lui vaut de gagner 2,2 millions d’euros par saison, moins les primes gagnées entre les courses d’un jour et celles par étape. En deux saisons, Wout Van Aert s’est forgé un beau palmarès avec la Strade Bianche et Milan-San Remo, épinglés en 2020. Plus trois étapes sur le Tour de France.

Un salaire proche de celui de son partenaire Roglic

Le natif de Herentals en Belgique a l’avantage de courir pour une formation puissante et riche du peloton cycliste. Un team de fait ambitieux, au côté du Slovène Primoz Roglic, deuxième du Tour de France 2020, qui gagne près de 2 millions d’euros par an.