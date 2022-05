Sponsoring : Au Tour de Tourtel Twist…

Deux chars et quatre véhicules de Tourtel Twist se glisseront dans la caravane du Tour de France 2022. Et des prochains…

Une trentaine de marques, pour un défilé de plus de 130 véhicules ; ça, c’est quelque chose qui ne va pas changer, dans la caravane du Tour de France 2022. La liste des partenaires, en revanche évolue, puisque le défilé des chars et des automobiles qui précède les coureurs en course, accueillera les petits nouveaux de Tourtel Twist, la marque de bière sans alcool.

Tourtel Twist, nouvelle marque dans la caravane du Tour de France

Propriété du groupe Kronenbourg, lui même à l’appartenance du Danois Karlsberg, Tourtel Twist est un fournisseur officiel de la Grande Boucle, à compter de l’édition qui débute en juillet et pour les trois à venir. Ou plus si affinités… Les responsables derrière ce partenariat n’en sont pas encore là, soucieux qu’ils sont d’abord, d’apprécier les retombées de cette première expérience. Car l’enjeu, même sans déflorer les chiffres financiers ou du ROI visés, gardés secrets, est on le comprend important, chez Tourtel Twist.

Un cortège de 2 chars et 4 véhicules, long de 192 mètres

Pour donner consistance à l’événement, la marque déploiera un dispositif de 2 chars événementiels accompagnés de 4 véhicules de distribution de canettes, au nombre de 350 000 sur l’ensemble du Tour, servis par une trentaine de caravaniers. En plus, les équipes de la boisson sans alcool mèneront l’opération « Apérovélo », qui propose à 10 personnes par étape, sur un nombre de onze au programme, de remplir le dernier kilomètre officiel de la course, à bord d’une rosalie, en amont des coureurs.

Soutenir la croissance de la marque de boissons sans alcool

L’objectif visé en creux est d’accompagner la croissance de la marque (+23% en 2021), sur son segment des boissons sans alcool (1/3 des parts de marché dans l’Hexagone). « La visibilité et la notoriété, plutôt que le commercial », résume Philippe Collinet, le directeur de la communication externe chez Kronenbourg, alors que le groupe déploiera de gros moyens promotionnels par ailleurs, entre le dispositif à la télé ou sur le web, via les réseaux sociaux, plus toute la PLV autour des 5 millions de packs de Tourtel Twist estampillés « Tour de France », bientôt disponibles dans le commerce.