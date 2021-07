Tour de France 2021 : Pourquoi Van Aert avait un pneu bleu pour sa victoire sur les Champs ?

Vainqueur hier dimanche, de la dernière étape du Tour de France 2021, Wout Van Aert s’est illustré avec son pneu avant peint en bleu.

L’avez-vous remarqué, ce détail singulier, ce dimanche après-midi, à l’arrivé finale du Tour de France 2021, dans l’étape ultime et toujours spectaculaire, des Champs-Elysées ? Le pneu – tout bleu – de Wout Van Aert, premier sur la ligne d’arrivée, après avoir réglé au sprint, le reste du peloton ? Ne cherchez pas ici, la cause de sa victoire ou le fruit d’une technologie secrète.

A voir aussi : Les vélos les plus chers des coureurs du Tour de France 2021

Wout Van Aert gagne la dernière étape du Tour de France 2021

Le mystère est plutôt du registre marketing et promotionnel, et l’idée d’un sponsor de la Jumbo Wisma, l’équipe du coureur belge et de Primoz Roglic, dauphin de Pogacar, en 2020. L’initiative est signée de Swapfiets, une société néerlandaise qui loue des vélos aux particuliers, via des offres mensuelles. Les vélos de Swapfiets (que l’on trouve aussi dans la capitale parisienne), sont justement reconnaissables, par le bleu de leur roue avant, fabriquée avec une gaine de cotton.

Un partenariat signé entre Swapfiets et la Jumbo Wisma

C’est la première saison du partenariat de Swapfiets, avec la Jumbo Wisma. L’équipe batave a roulé sur quatre étapes du Tour de France avec ces pneus distinctifs, pour un joli succès populaire et de visibilité, obtenu sur la plus belle avenue du monde.