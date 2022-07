Tour de France 2022 : Krys, à l’heure du premier bilan

C’est la troisième fois consécutive que Tadej Pogacar porte le maillot blanc du meilleur jeune, que parraine la marque Krys.

Ça devient une habitude pour la marque partenaire, c’est la troisième fois consécutive que Tadej Pogacar décroche la blanche tunique du meilleur jeune sur ce Tour de France 2022, mais celle-ci vaut peut-être plus, et pour le coureur car c’est la seule qu’il portait sur le podium final, et pour le sponsor du maillot blanc, Krys, grâce à la visibilité offerte par le Slovène, dans son duel, pour le jaune de Jonas Vingegaard.

32 500 heures de soutiens scolaire avec « l’étape en blanc »

Sur cette édition 2022 du Tour, le spécialiste de l’optique et l’audition a reconduit ses opérations de dépistages, au nombre total de 2 182 tests visuels et auditifs, sur 11 dates de présence au calendrier de l’événement. En parallèle a aussi été renouvelée l’opération « Etape en blanc », sur l’étape Dunkerque-Calais. Pour un tee-shirt de l’étape en blanc porté dans le public, la marque finance deux heures de soutien scolaire en faveur d’une association.

Le 9e Tour de France de Krys sur le maillot blanc

Au bilan, les plus de 15 000 tee-shirts distribués ont permis de générer 65 000 euros de dons, convertis en 32 500 heures, au bénéfice de collégiens et lycéens. C’est à peu de choses près, autant qu’en 2021. Krys est depuis 2014, le partenaire du maillot blanc du meilleur jeune de moins de 26 ans, et le sera encore jusqu’à l’année prochaine. Au moins.