Tour de France 2022 : Les primes (prize money) de cette Grande Boucle

Comme l’année dernière, Tadej Pogacar visera la victoire sur le Tour de France 2022 et les primes qui vont avec.

Dans le fond, cela ne change rien d’une édition à l’autre, car la baisse est minime ; de 6 500 euros, sur ce Tour de France 2022. Sur un prize money à plus de 2 millions d’euros, cela ne fait pas grande différence, à tout le moins les primes demeurent-elles à l’identique, pour toutes les principales places d’honneur, de cette grande Boucle.

Un prize money en légère baisse sur ce Tour de France 2022

Cela n’empêche qu’après des augmentations successives, jusqu’à la Covid, l’enveloppe financière distribuée par l’organisateur ASO, est en très légère baisse, cette année également. Au total, sur ce Tour de France 2022 seront versés 2 282 000 euros, au profit des 176 coureurs au départ, depuis Copenhague, la capitale du Danemark, ce vendredi 1er juillet.

La même prime pour celui qui sera en jaune à Paris

Un demi-million d’euros reviendra à celui qui portera le très convoité maillot jaune, synonyme de première place finale, au jour de l’arrivée sur les Champs-Elysées, le dimanche 24 juillet. Et beaucoup plus, sachant tous les autres bonus croqués sur le parcours ; une victoire d’étape, qui paie 11 000 euros, sinon en passant un col en tête ou un sprint intermédiaire. Plus les 300 euros quotidien, chaque jour passé avec du jaune sur les épaules.

Pogacar, jackpot sur la précédente Grande Boucle

Pour l’illustrer, rappelons le succès de Tadej Pogacar en 2021 : il a remporté les 500 000 euros du classement final, deux fois 11 000 euros, pour ses succès d’étapes, 7 000 euros au titre de ses 14 journées en jaune, et encore 25 000 euros le maillot de meilleur grimpeur et 20 000 celui du meilleur jeune. Son équipe UEA Emirates a bouclé son Tour avec 619 580 euros de primes.

