Tour de France : Krys prolonge et étend son partenariat avec la Grande Boucle

Le maillot blanc du Tour de France restera associé à la marque Krys.

Les caravaniers du Tour de France cycliste, garderont le rythme, au moins quelques années de plus. Tous les matins, avant le départ pour l’étape du jour, la marque Krys s’occupe de les réveiller. En musique et tonique, avant que chaque partenaire de la course, ne prenne la route, à bord de son véhicule.

Krys devient partenaire optique et audition du Tour de France

Krys et Amaury Sport Organisation (ASO), ont prolongé leur association de trois ans. En l’entendant pour l’occasion, puisque déjà partenaire optique de l’épreuve, l’enseigne de coopérative devient en plus, celui de l’audition. Cela change surtout en terme d’activation du sponsoring, pour Krys, qui cherchera à l’avenir à sensibiliser le plus large public, via son « Bus de la vue et de l’audition ».

Sur le maillot blanc du meilleur jeune jusqu’en 2023

Krys est un partenaire majeur du Tour de France et la marque du maillot blanc des meilleurs jeunes (-26 ans), de la Grande Boucle. L’édition 2021 sera sa huitième et cela durera au moins, jusqu’en 2023. « Cet engagement est légitime et porteur de sens pour notre marque très attachée au savoir-faire français et au développement de ses territoires. C’est un partenariat qui s’inscrit dans la durée et qui symbolise la proximité de nos opticiens et de nos audioprothésistes avec leurs clients, sur tout le territoire », détaille par communiqué, le Directeur général du groupe, Jean-Pierre Champion.

Un max de tee-shirts blancs pour offrir des heure de soutien

Point d’orgue de cette 108 édition à venir, la 10e étape entre Albertville à Valence, le 6 juillet 2021, car elle tombe le jour des résultats du baccalauréat. Le public présent ce jour aux abords de la route, sera invité à se vêtir de blanc. Krys tiendra les comptes ce jour-là car chaque tee-shirt blanc compté, se transformera en heures de soutien scolaire pour les enfants et adolescents en difficulté, grâce à un partenariat signé avec l’AFEV.