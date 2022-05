Tour d’Italie 2022 : Détails des primes du Giro

Mathieu van der Poel sera l’une des attractions du Giro d’Italie 2022, qui débute ce vendredi.

C’est le premier Grand Tour de la saison, certains des meilleurs coureurs du monde se retrouvent à l’occasion du Tour d’Italie 2022. Le Giro démarre ce vendredi et s’achève plus de trois semaines plus tard, le dimanche 29 mai. Cette 105e édition prend son départ de Budapest, en Hongrie, et se finit à Vérone, dans le nord de l’Italie. Au total, 3445,6 kilomètres seront parcourus par les cyclistes. Comme lors des trois précédentes années, les primes restent les mêmes.

1,5 million d’euros de primes à gagner lors de ce Tour d’Italie 2022

Au total, près de 1,5 million d’euros seront versés tout au long de ce UCI World Tour, organisé par RCS Sport. Si le prize money est séparé en plusieurs catégories, c’est le classement général qui rapporte le plus d’argent. Le premier touche un combiné de 115 668 €, ainsi que 150 000 € de primes spéciales, soit 265 668 € à partager avec son équipe. Les primes dites « générales » sont offertes par l’Union cycliste internationale (UCI), et le comité d’organisation de la course, tandis que celles dites “spéciales” sont payés directement par RCS Sport, grâce à ses sponsors. Seulement les dix premiers du Giro obtiennent un prix spécial, tandis que le top 20 remporte une commission générale.

Un coup à jouer pour Bardet et Martin sur ce Giro d’Italie ?

Les nombreuses primes sont détaillées sur la page suivante, mais la disposition est classique. Par exemple, porter le maillot rose du leader rapporte 2 000 euros par jour à son propriétaire, tandis que le vainqueur d’une étape touche 11 010 €. Au niveau des favoris, la course s’annonce ouverte, puisqu’Egan Bernal, le tenant du titre convalescent, n’est pas au départ de l’événement. C’est une opportunité que Richard Carapaz, vainqueur de l’édition 2019, pourrait ne pas manquer. Il faudra également suivre l’Italien Vincenzo Nibali, sur ces terres natales. Côté français, Romain Bardet et Guillaume Martin auront une carte à jouer, sinon pour la gagne, au moins pour un top 10. Et plus si affinités.

