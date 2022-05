Decathlon créé son team d’athlètes et recrute Teddy Riner pour capitaine

Teddy Riner devient ambassadeur de Decathlon.

Decathlon poursuit son programme dédié aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris. La marque distributeurs et fabricants d’équipements du sport, est un partenaire officiel de l’événement et désormais, un soutien plus personnalisé d’un team d’athlètes. Enfin ça, c’est pour la rentrée, quand seront dévoilés les recrues, annoncées au nombre d’une trentaine, « de champions et championnes confirmées ».

Teddy Riner capitaine d’un team d’une trentaine d’athlètes

Ils auront à leur tête Teddy Riner, le premier des noms révélés, car le judoka français est promu capitaine du collectif. Decathlon les épaulera dans leur phase préparatoire, l’enseigne dit à propos de Riner, dans son communiqué, qu’elle « l’accompagnera et lui fournira tout le matériel nécessaire (et sur mesure) ». Rappelons qu’en kimonos, le judoka le plus titré de la discipline se suffit à lui même, maintenant qu’il vient de lancer sa marque Fightart.