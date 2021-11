Grand Prix Stratégies du sport 2021 : la FFT primée, le palmarès complet

Les lauréats du Grand Prix Stratégie Sport 2021 ont été révélés ce mercredi matin.

C’est ce mercredi matin, dans le deuxième arrondissement de la capitale, qu’a été dévoilé le palmarès complet du Grand Prix Stratégies du sport 2021. Les vainqueurs sont nombreux, mais le premier d’entre eux est la Fédération française de tennis et l’agence W, derrière la campagne, « Roland-Garros, un nouvel écrin pour un tournoi de légende ». Ils remportent le Grand Prix de cette édition 2021.

Voilà, ci-dessous, le palmarès complet pour chaque catégorie :

Hors catégorie

Prix spécial : We Are Social pour Accor ALL – « The second-hand new jersey »

Grand Prix : W pour la Fédération Française de Tennis – « Roland-Garros, un nouvel écrin pour un tournoi de légende »

1. Digital

Film :

OR : Wassup//Prod pour la Fédération Française de Tennis – « L’Envol de Roland Garros »

OR : Willie Beamen pour Fédération Française de Natation – « À la piscine »

ARGENT : Lafourmi pour Puma – « Drive them crazy »

Opération sur les réseaux sociaux :

OR : Marcel pour Prime Video – « #FakeTrailer »

ARGENT : Havas Sports & Enternainment et Havas Paris pour Alpine – « Alpine’s coded tweet »

Podcast, opération audio :

ARGENT : L’Équipe en interne – « L’Enfer du banc »

Ecosystème digital :

BRONZE EX ÆQUO : L’Équipe en interne – « Plateforme L’Équipe »

BRONZE EX ÆQUO : Sport Heroes pour Fédération Française Handisport – « H-Games 2021 »

2. Opérations événementielles

OR : Fédération Française de Rugby en interne – « Lions-nous pour le meilleur »

BRONZE : Publicis Sport et Blue 449 pour Krys Group – « L’Étape en Blanc »

3. Opérations de relation presse, relation publique, influence

OR : GD Conseil pour la Banque Populaire – « Vendée Globe : Clarisse Crémer, à la conquête du globe à bord de Banque Populaire X »

BRONZE : Havas Sports & Enternainment, Socialyse Paris et Konbini pour le Crédit Agricole – « Crédit Agricole Security Trophy »

4. Engagement client

OR EX ÆQUO + PRIX SPECIAL : We Are Social pour Accor ALL – « The second-hand new jersey »

OR EX ÆQUO : Rosbeef ! pour Adidas – « Trust Store Adidas pour Run for the Oceans »

ARGENT : CYD pour ibis Budget – « Smart sport by ibis Budget »

BRONZE : MNSTR pour Cojo/Paris 2024 – « Club Paris 2024 »

5. Campagne de publicité

Print :

ARGENT : Publicis Sport, Saatchi & Saatchi et Starcom pour Visa – « Pas sans vous »

Audiovisuel :

OR : Lafourmi pour la Fédération Française de Football – « Retour au foot »

ARGENT : Babel et Madame Bovary pour Ministère chargé des Sports – « C’est trop bon de faire du sport »

BRONZE : Buzmann pour Boursorama Banque – « Boursorama Banque – Mike Tyson »

6. Brand Content

OR EX ÆQUO : Havas Sports & Entertainment pour Accor ALL – « Limitless Loyalty »

OR EX ÆQUO : Carat, H3 Media et So Press pour Mastercard – « Suzanne »

BRONZE : Webedia pour Autorité Nationale des Jeux (ANJ) – « Le Pari »

7. Design

OR + GP : W pour la Fédération Française de Tennis – « Roland-Garros, un nouvel écrin pour un tournoi de légende »

ARGENT EX ÆQUO : Rosbeef ! pour Adidas – « Trust Store Adidas pour Run for the Oceans »

ARGENT EX ÆQUO : Leroy Tremblot pour la Fédération Française de Rugby – « Style guide merchandising et licensing France Rugby »

BRONZE : Leroy Tremblot pour Puma – « Faster Football »

8. Opération spéciales

Sponsoring, partenariats, associations de marques :

OR : Havas Sports & Entertainment pour GMF – « Le Maillot d’entrainement GMF »

ARGENT : We Are Social pour Accor ALL – « The second-hand new jersey »

BRONZE : CYD pour ibis Budget – « Smart sport by ibis Budget »

9. Dispositif de communication autour de l’esport

BRONZE EX ÆQUO : Havas Sports & Enternainment, Socialyse Paris et Konbini pour le Crédit Agricole – « Crédit Agricole Security Trophy »

BRONZE EX ÆQUO : Agence Seven et Hurrah Studio pour Aldi France – « Aldi – Partenariats Esport »

10. Communication RSE & sport, grandes causes

OR : Rosbeef! et Better Call So pour Adidas – « Adidas Football Collective »

ARGENT: Marystone pour Intersport France – « Engagés Sport »

BRONZE EX ÆQUO : Rosbeef ! pour Adidas – « Trust Store Adidas pour Run for the Oceans »

BRONZE EX ÆQUO : UniTeam pour Orange – « Take a seat »

11. Opération de communication intégrées

BRONZE : Lafourmi pour Uber Eats – « Faim d’Europe »

OR : Sport Market pour Foncia – ‘Avec Foncia, le rugby se joue #àDomicile – 11″