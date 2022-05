Insolite : Skoda, un sponsor inscrit au Guinness Book des records

Trente ans de partenariat, pour un championnat sportif mondial, c’est un record historique.

Un sponsor primé au Guinness Book des records, et pourquoi pas ? Parce qu’en plus ici, la performance pointe la fidélité, d’une marque pour un événement, et dans ce monde où tout va de plus en plus vite, c’est d’autant plus remarquable. Le commanditaire est le constructeur automobile Skoda, et la manifestation sportive à laquelle il est associé depuis 30 ans, est le Championnat du monde de hockey sur glace, qui se déroule en Finlande, depuis le 13 mai et jusqu’au 29.

« Le plus long partenariat principal dans l’histoire des championnats sportifs mondiaux »

Trente ans, soit depuis 1993, que la marque suédoise soutient l’événement, cela fait de cette association, « le plus long partenariat principal dans l’histoire des championnats sportifs mondiaux. » « Le partenariat de 30 ans entre Skoda et le Championnat du Monde représente un engagement si long et si fort, que le constructeur est devenu presque synonyme de hockey sur glace, s’amuse Luc Tardif, le président de l’IIHF, la fédération internationale. Skoda a toujours été un partenaire fiable pour nous, partageant non seulement les mêmes valeurs mais aussi une passion pour le jeu. Je pense que très peu de fans de hockey aujourd’hui (moi y compris) pourraient imaginer une patinoire sans le logo traditionnel au centre ou des voitures Skoda dans l’arène ainsi que sur les routes de la ville hôte. »

Skoda fournit les voitures des Mondiaux de hockey et profite de visibilité en retour

Pour cette nouvelle édition des Mondiaux de hockey sur glace, le groupe automobile fournit une flotte de 45 véhicules, pour la plupart des électriques, de modèles Enyaq iV et Enyaq Coupé RS iV. C’est aussi le logo de la marque qui s’affiche au centre des patinoires où se disputent les matchs.