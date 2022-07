JO 2024 : Combien vont coûter les billets pour suivre les Jeux de Paris ?

La grille tarifaire des billets pour les JO 2024 de Paris est désormais connues.

A deux ans pile, de l’ouverture des Jeux Olympiques 2024, un grand point d’étape a été fait, par le comité d’organisation. Outre la révélation du slogan « Ouvrons grand les Jeux », a aussi été abordée, entre autres grands thèmes, la billetterie et ce que le public devra payer pour assister au plus près de l’événement, organisé à Paris.

13 millions de billets proposés pour les JO et Paralympiques 2024

Treize millions de ces précieux sésames seront proposés sur l’ensemble de l’opération dont 10 millions pour les JO et 3 millions, pour les Paralympiques. « Paris 2024 souhaite donner l’opportunité à chacun de vivre l’expérience unique des Jeux à Paris, en Île de France et partout en France, en proposant une grille tarifaire accessible, qui lui permet d’atteindre ses objectifs sur le plan budgétaire », écrit le Cojo dans son communiqué. Mais alors, combien cela va coûter aux spectateurs ?

De 24 euros les 1ers prix à presque mille euros les plus chers

A minima 24 euros et cela, pour un million de billets environ. Quasiment la moitié des billets pour le grand public seront facturés moins de 50 euros et 90%, seront égal ou à moins de 200 euros. Sachant que pour ces Jeux, les tarifs s’échelonneront, de 24 à 950 euros, hors toutefois cérémonies d’ouverture et/ou de clôture. Pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter un maximum des Jeux, le comité proposera des packs de trois cessions, à 72 euros, qu’il sera possible de constituer sur-mesure, selon l’offre du moment, pour tout un chacun.

Les sports collectifs seront parmi les plus abordables

Quelques exemples de tarifs : il en coûtera 24 euros pour suivre le contre-la-montre cycliste (pourvoyeur des premières médailles de l’Olympiade, le 27 juillet), de 50 à 160 euros, du rugby au Stade de France, de 85 à 260 euros, l’escrime sous la verrière du Grand Palais, ou de 90 à 330 euros, pour du judo à l’Arena Champ-de-Mars. Plus abordables, les épreuves de sports collectifs, tel que le volley (de 24 à 120 €), ou le hockey (de 24 à 70 euros), alors qu’un quart de finale de handball débutera à partir de 45 euros.

Les finales du 100m d’athlétisme ou de natation pour événements les plus chers

Enfin, les places les plus chères, proches de 950 euros ; elles concerneront principalement les finales deux des événements les plus attendus des JO : les finales du 100m en athlétisme et de la même distance, en nantation.