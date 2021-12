JO 2024 : Optic 2000 nouveau « supporter officiel » des Jeux de Paris

U nouveau partenariat signé par les équipes de Tony Estanguet, pour les Jeux de Paris 2024.

Ça fait beaucoup de chiffres ensemble, que ce partenariat signé entre Paris 2024 et Optic 2000, faisant du deuxième, un « supporter officiel » des Jeux Olympiques et Paralympique 2024, en France. Ce rapprochement a été officialisé par Tony Estanguet, à la tête de l’organisation des JO 2024, d’un côté, et Olivier Padieu et Benoît Jaubert, respectivement président et directeur général, de la coopérative Optic 2ooo, de l’autre.

Optic 2000 rejoint l’aventure Paris 2024

« Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il représente, à nos yeux, toutes les valeurs que nous portons depuis 50 ans dans notre enseigne : le collectif , l’engagement en faveur du bien-être visuel pour toutes et tous, et l’accompagnement de nos clients, dans toute leur diversité. Nous avons l’ambition de devenir les opticiens et les opticiennes coachs de la santé visuelle des Français et référents sur l’équipement sportif. Ce partenariat va accompagner notre ambition et nos projets de transformation », indique Olivier Padieu, par communiqué.

Un partenariat articulé en trois axes

Ce partenariat, pour Optic 2000 va se décliner en trois grands axes : la prévention sur la santé visuelle, à l’échelle nationale, via le réseau du groupe ; la sensibilisation au handicap visuel, avec Trésor Makund, para-athlète, malvoyant, ambassadeur de la marque, et le merchandising, avec l’édition de lunettes sous licence de Paris 2024.