Judo Paris Grand Slam 2021 : Les primes (prize money) du tournoi

Après les JO, le judo revient sur le devant de l’affiche, en France.

La Covid a menacé l’épreuve de se dérouler et les reports au calendrier, privent le public parisien de la présence des médaillés olympiques de Tokyo, hormis le seul Guillaume Chaine, sacré en -73kg. Mais le Judo Paris Grand Slam 2021 est bien maintenu et c’est ce week-end qu’il se dispute, à l’AccorArena. En présence des espoirs de la génération française. Et contre un prize money total de 154 000 euros.

Un prize money de 154 000 € pour le Paris Grand Slam 2021

Et tous les médaillés seront récompensés d’une prime financière, selon leur classement final. C’est l’International Judo Fédération (IJF), à l’organisation de ce Paris Grand Slam 2021, qui paie les athlètes ; chacun ayant pour responsabilité de payer 20% du bonus à leur entraîneur. Ainsi, tous les vainqueurs, femmes et hommes, toucheront 5 000 dollars (4 310 €), dont 4 000 dollars à celui ou celle sur le tatami et 1 000, à l’encadrant technique.

Un week-end complet de judo à l’AccorArena

Suivant le même principe, les médaillés d’argent seront payés 3 000 dollars (2 400$ + 600$) et les troisièmes, 1 500 dollars (1 200 + 300), aux troisièmes, sachant qu’il y a par catégorie, deux médailles de bronze distribuées. Le Paris Grand Slam 2021 débute ce samedi et se dispute jusqu’à demain, dimanche. Un total de 291 judokas sont engagés. Le tournoi sera à suivre sur les antennes et plateformes web, du groupe France Télé.