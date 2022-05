La Fondation Alice Milliat réagit au naming de l’Arena de la Porte de la Chapelle

L’Arena de la Porte de la Chapelle ne portera par le nom d’Alice Milliat, la fondation éponyme le regrette.

En dépit du vote du Conseil de Paris, en 2020, ouvrant « la possibilité de nommer le futur équipement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, Arena Alice Milliat« , l’Arena de la Porte de la Chapelle, futur écrin des Jeux Olympiques 2024 de Paris, a cédé aux lois de la rentabilité économique de l’édifice, il conviendra donc de l’appeler, l’Adidas La Chapelle District.

La Fondation Alice Milliat regrette le naming de l’Arena de la Porte de la Chapelle…

Dans un communiqué, la Fondation Alice Milliat dit regretter ce choix, mais ne désespère pas trouver sa place, autrement qu’à travers le naming souhaité initialement. La sienne de place, mais plus largement, celle du sport féminin que défend la fondation, dans le sillage de celle qui lui a donné son nom.

… Mais elle redouble d’idées pour trouver sa place dans le projet

« Passée la déception de voir échouer l’idée d’une « Arena Adidas – Alice Milliat », la Fondation Alice Milliat continue de croire qu’Alice Milliat, et par extension la promotion du sport féminin, peut avoir sa place dans ce projet, à la fois en matière de visibilité, d’animations et pourquoi pas de programmation », indique le communiqué qui soulève habillement par la suite, la question de savoir quel nom sera donné à l’enceinte, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque le CIO proscrit la visibilité des marques qui ne lui sont pas associées. En ce cas, dit la fondation, au moins l’appeler Arena Alice Milliat, le temps de l’événement. Malin!