Le FISE privatise tout l’été montpelliérain pour sa 25e

Triple plaisir pour la 25e édition du FISE à Montpellier.

D’une édition à l’autre, l’enthousiasme est revenu à bloc. Parce que contraintes de s’adapter face au Covid, les équipes de Hurricane n’ont proposé qu’une version numérique du FISE, en 2020. Non sans regrets de se passer du public qui fait, avec les athlètes présents, la réussite du Festival international des sports extrêmes, chaque année à Montpellier.

Un FISE à rallonge en trois temps forts pour la 25e

Du coup en cette année, le FISE s’offre du rab de temps. Tout un été où la ville d’Occcitanie, « va s’habiller aux couleurs de l’événement », promet Hervé André-Benoit, à la tête des opérations. L’édition étant la 25e, elle se déroulera en trois temps forts. Le premier du 4 au 8 juin à la Sud Arena de France, par l’organisation, avec l’UCI, des championnats du monde féminins et masculins, de BMX freestyle et flat.

Mattel devient le naming du E-FISE Juniors avec Hot Wheels

En suivant de juillet à août, se dispute le E-FISE Junior by Hot Wheels, avec du skate, du roller, du BMX et de la trottinette freestyle, entre graines de champions, âgées de 5 à 16 ans. L’objectif est ici de faire émerger de nouveaux talents. Le groupe Mattel rejoint cette année le pool des sponsors de l’événement et en devient le partenaire titre, via sa filiale, Hot Wheels. Enfin, last but not least de l’été de Hurricane Events, le FISE tel qu’on le connait, organisé à Montpellier du 3 au 5 septembre.

Avec cette fois, si tout va bien, la grande communion des meilleurs riders du globe, du public de l’Hérault et des artistes, musiciens et autres qui complètent le plaisir. Croisons les doigts…

Le programme de la 25e édition du Festival international des sports extrêmes