New Balance lance un appel à projets pour soutenir le sport féminin

New Balance et la fondation Alice Milliat s’associent pour stimuler la pratique du sport féminin, à Marseille prioritairement.

Deux mois après la 42ème édition du Marseille-Cassis où New Balance était représenté par une équipe 100% féminine, afin de récolter des dons pour l’association Alice Milliat, l’équipementier américain et la fondation lancent un appel à projets appelé : « La conquête de l’espace public par les femmes et par le sport ». Ce dernier, doté d’une enveloppe financière de 7 200 euros, récoltée durant le 20km du Marseille-Cassis, a pour but de faire avancer la place des sportives dans l’espace public et de leur permettre de pratiquer du sport, quelles que soient les conditions.

L’appel à projets a une chronologie bien réfléchie

L’idée étant de pousser les initiatives du tissu local marseillais du sport féminin, à rendre plus accessibles les terrains de jeux, quand ils sont plutôt fréquentés des garçons. Ces projets doivent être soumis avant la mi-février, afin de procéder aux votes puis à la délibération qui aura lieu, la semaine du 8 mars. Une date spécialement choisie, puisqu’elle est celle de la journée internationale de la femme. S’en suivra la remise des dons aux lauréats, courant mois de mars 2022. Parmi les projets déposés, deux seront conservés.

Des valeurs communes entre New Balance et l’association Alice Milliat

« Chez New Balance, nous avons toujours soutenu les femmes dans leurs défis sportifs, affirme Claire Boulanger, Manager Marketing de la marque, dans un communiqué. Cela fait parfaitement partie de notre ADN et c’est pourquoi notre dernière activation sur la course Marseille-Cassis s’intègre totalement dans ce mouvement et démontre que la marque est un acteur engage auprès des femmes aussi bien dans le sport que dans la société. »