Paris 2024 : Billetterie des Jeux, ce qu’il faut déjà savoir

Bientôt l’ouverture de la billetterie, pour obtenir les très convoités sésames vers les Jeux de Paris 2024.

Le chiffre semble énorme, pourtant, si la demande est à la hauteur des attentes, il n’y en aura probablement pas pour tout le monde. Quoi ? Des billets d’accès aux disciplines des prochains Jeux Olympique, Paris 2024. Le COJO a dévoilé, ce lundi, les grandes lignes générales de l’opération à venir. Dix millions de précieux sésames seront proposés pour les JO et 3,4 millions, pour les épreuves Paralympiques.

Des billets pour les JO 2024 à partir de 24€ et 15€ les Paralympiques

Il faudra compter un minimum de 24 euros, pour voir la grande parade de tous les sports olympiques des Jeux, et quasiment la moitié des billets seront vendus à 50 euros, voire moins. Pour les Paralympiques, il faudra compter au moins 15 euros, et pour moitié ou plus, jusqu’à 25 euros. Pour s’en procurer, le comité d’organisation a validé la mise en place d’un seul et même guichet en ligne, pour tout le monde ; en France, comme à l’étranger.

A deux ans de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août 2024

La date d’ouverture de la billetterie n’est pas encore connue. Rappelons que les Jeux Olympique de Paris se disputeront du 26 juillet au dimanche 11 août.