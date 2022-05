Ski : Head c’est fini, Mathieu Faivre change d’équipementier

Mathieu Faivre évoluera à l’avenir, sous les couleurs de Salomon.

Une grosse semaine après l’annonce de la fin de sa collaboration avec Head, que l’intéressé a par ailleurs tenu à remercier pour les années passées ensemble, Mathieu Faivre officialise son nouveau partenaire technique. Le skieur français, spécialiste du slalom géant s’est engagé avec la marque concurrente Salomon, qui lui fournira à l’ouverture de la saison prochaine, le matériel et prioritairement ses futurs skis.

Le skieur alpin, Mathieu Faivre, rejoint le team Salomon

« Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer ce nouveau projet et de rejoindre la famille Salomon, réagit le récent médaillé de bronze aux Jeux de Pékin. Il est certain que travailler avec une marque et une entreprise française est palpitant, et cela a certainement joué un rôle important dans la décision de monter à bord. Le fait d’être impliqué dans le développement de l’équipement, de connaître les personnes qui travaillent en coulisses, de construire les skis et de pouvoir les ajuster à mes besoins est un énorme avantage. La proximité de l’usine et les relations avec les personnes qui y travaillent me donnent la certitude que ce partenariat est le choix idéal pour les années à venir. »

Double médaillé d’or aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, en 2021, en slalom géant et parallèle se dit impatient de débuter la prochaine saison, avec ses nouveaux partenaires.