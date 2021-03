Sponsoring : Cupra recrute 6 athlètes olympiques pour les mener jusqu’à Paris 2024

Ils sont six à composer la CupraTribe, jusqu’en 2024. Images @CupraFrance

Le constructeur automobile Cupra étend son influence dans le monde du sport. La marque espagnole gagne du terrain sur notre territoire, après avoir récemment officialisé son partenariat avec le club de foot des Girondins de Bordeaux, elle s’offre une double ou septuple actualité, selon si l’on prend individuellement chaque athlète de la liste.

Cupra signe quatre ans avec les Etoiles du sport

Cupra vient en effet de signer pour quatre ans, avec les Etoiles du sport. C’est le programme qui vise à rapprocher les sportifs confirmés à de plus jeunes promesses encore en devenir. Les détails du rapprochement et de l’offre de visibilité en retour ne sont pas indiqués, mais les Etoiles du sport ont plusieurs temps fort dans l’année, et principalement le rassemblement annuel du mois de décembre.

Six athlètes olympiques rejoignent la marque

Du sport encore et toujours, mais cette fois à titre individuel, Cupra devient sponsor de six athlètes olympiques : Florent Manaudou (natation), Julia Chanourdie (escalade), Marie-Eve Gahié (judo), Mathilde Gros (cyclisme sur piste), Renaud Lavillenie (saut à la perche) et Léo Bergère (triathlon). Ensemble ils forment la CupraTribe, le nom donné à cette team française qui complète le dispositif à l’internationale, avec quatre des meilleurs joueurs de padel, l’ex pilote Mattias Ekström et le gardien allemand du FC Barcelone, André Ter Stegen.

Des véhicules prêté à chacun des athlètes

Cupra va suivre ses six nouveaux ambassadeurs jusqu’aux Jeux Olympique de Paris, en 2024. Une échéance qu’ils ont tous dans un coin de leur tête et qu’ils mèneront au volant ,désormais, de véhicules du constructeur basé en Catalogne. Tous ont eu le choix entre quatre modèles, Manaudou et Lavillenie ont opté pour le Formentor, Gros, Gahié et Chanourdie, le Leon e-hybride et Léo Bergère pour l’Ateca.