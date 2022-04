Volley : Errea prolonge avec les Bleu(es), les nouveaux maillots dévoilés

En plus de prolonger avec la FFvolley, Erreà a dévoilé les nouveaux maillots de la saison internationale, des hommes et des femmes.

Equipementier ancien des équipes de France de volley, Erreà prolonge jusqu’en 2025, son partenariat avec la FFV. La marque italienne devient un « partenaire majeur » de toutes les équipes de France de volley-ball, beach volley, para volley, des catégories séniors aux jeunes, hommes et femmes… De plus Erreà proposera ses produits sur le shop de la FFvolley et bénéficiera de droits marketing, sur les clubs affiliés à la fédération.

Erreà habillera les Bleu(e)s du volley jusqu’en 2025

« Je me réjouis de compter Erreà parmi nos partenaires majeurs, réagit par communiqué, le président de la FFvolley, Eric Tanguy. Après toutes ces années de collaboration, poursuivre notre engagement jusqu’en 2025 est un gage de qualité pour l’ensemble de nos équipes de France. » Pour célébrer l’occasion, Erreà a dévoilé les nouveaux maillots des équipes de France séniors, chez les hommes et les femmes, à l’approche du début de la saison internationale.