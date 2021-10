Pogba et Stella McCartney dévoilent la 1re chaussure Vegan de l’histoire

Des chaussures fabriquées sur la base de produits vegans : c’est une première dans le sport et le football.

Grande première dans l’univers des équipementiers sportifs, l’athlète Paul Pogba et la créatrice Stella McCartney, tous deux des ambassadeurs d’Adidas, dévoilent ce vendredi matin, l’objet de création commune, inédit : une chaussure Predator Freak. Avec, cette particularité d’être fabriquée sur la base de composants uniquement vegans.

Paul Pogba et Stella McCartney pour une nouvelle collaboration

Deux versions unisexe sont proposées, l’une avec et l’autre sans lacet. Ce n’est pas la première fois que le footballeur champion du monde français et la fille du célèbre leader des Beatles, Paul McCartney, collaborent ensemble. Cette fois, c’est pour la nouvelle gamme de crampons, que le joueur portera sur les pelouses de football.

« Collaborer pour créer une chaussure emblématique ». Et inédite

« L’an dernier, pendant le confinement, Adidas nous a réunis dans le cadre de The Huddle et l’idée de cette chaussure a émergé de notre conversation, raconte Stella McCartney. J’ai découvert à quel point Paul Pogba appréciait la mode et constaté que nous avions beaucoup en commun, c’est de là qu’est née notre volonté de collaborer pour créer cette chaussure emblématique. J’ai été notamment marquée par son rapport à la mode, qui fait partie intégrante de sa personnalité, aussi bien sur le terrain qu’en dehors et il m’a semblé important que cela transparaisse dans le design de la chaussure. »

Deux versions de la première chaussure vegan de l’histoire

« Quand nous nous sommes rencontrés (…) j’ai tout de suite compris que nous avions l’opportunité de créer quelque chose de nouveau, renchérit Paul Pogba. Nous étions en plein confinement et le football me manquait terriblement. J’ai adoré avoir cette chance de me concentrer sur quelque chose réunissant mon amour pour le sport et ma passion pour le mode et cela nous a permis de créer, avec adidas, une chaussure vraiment originale que j’ai hâte de pouvoir porter sur le terrain. » Cette Predator Freak sera vendue à 250 euros, pour la version P1 avec lacets et 280 euros, celle P+ unisexe, sans lacet. La capitaine de l’OL et de l’équipe de France, Wendie Renard, elle aussi portera ces chaussures, à l’avenir.