Tour de France 2021 : Toutes les primes (prize money) de la Grande Boucle

Les coureurs du Tour de France 2021 se disputeront 2,288 millions d’euros de primes.

Crise ou pas, dans le cyclisme professionnel, les prize money demeurent inchangés d’une édition à une autre. C’est vrai à tout le moins, sur les routes du Tour de France 2021, sûrement parce qu’à la différence des autres sports, ici, tout est gratuit pour le public, qui n’a pas à payer de billet à l’entrée. Du coup, tant que restent les diffuseurs et les partenaires commerciaux, sont maintenues les primes versées par A.S.O., l’organisateur.

Un prize money globalement maintenu sur cette Grande Boucle

Soyons précis quand même, elles sont en très légère baisse de 0,2%, sur ce Tour de France 2022, passant au global d’une enveloppe de 2 293 000 euros, l’année dernière, à 2 288 500 euros, pour cette édition. Néanmoins, les grands succès rapportent autant, à avoir 11 000 euros, pour une victoire d’étape, 500 000 euros, à celui qui terminera premier de la course, sur les Champs-Elysées, ou encore 25 000 pour le lauréat final d’un maillot distinctif, vert ou à pois. Tous les détails du prize money est à découvrir, en page suivante.

UAE Emirates le principal bénéficiaire la saison dernière

La saison dernière, c’est le team UAE Emirates, du vainqueur slovène Tadej Pogacar, qui s’est adjugé la plus grosse part du gâteau, à 623 690 euros, au cumul de tous les coureurs de l’équipe, sur les trois semaines de l’épreuve. L’année encore avant, Ineos avait largement raflé la mise, en remportant 799 200 euros et la victoire finale. Le Tour de France 2021 part ce 26 juin de Brest et se court jusqu’au dimanche 18 juillet.

