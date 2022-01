PSG : All réuni Ronaldinho, Messi et Neymar dans sa dernière campagne

Ronaldinho est au casting de la dernière campagne du sponsor majeur du PSG.

L’histoire du ballon rond, ne nous a pas donné cette chance, de voir évoluer en même temps et sous un même maillot, trois monstres sacrés du football moderne : Ronaldinho, Lionel Messi et Neymar. Point commun entre eux, ils ont porté les maillots du Barça, mais ici pour fil rouge au sujet, du Paris Saint-Germain. C’est en association l’équipe de la capitale et quelques-un(e)s de ses meilleurs représentant(e)s, que ALL, le partenaire majeur a décliné sa dernière campagne.

Un casting majuscule pour la dernière campagne avec le PSG

« Jouez sans limite » est le nom de cette nouvelle promotion, dont le dispositif est déployé depuis ce jeudi 27 janvier. Au casting de la séquence, citons pèle-mêle, en plus des trois plus haut, Marquinhos, Achraf Hakimi, Marie-Antoinette Katoto, Angel di Maria ou Gianluigi Donnarumma. Cette campagne virale a été imaginée par l’agence We Are Social.

Ronaldinho en guest, avec Messi, Neymar et d’autres du club

Avec un comédien dans la peau d’un arbitre, pour rôle principal, ALL cherche à montrer les avantages qu’il y a à se fidéliser au programmer du groupe hôtelier, qui soutient le club de la capitale.