PSG – Barcelone 2021 en direct live streaming

C’est un tournant de sa saison que joue le PSG, avec son match aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone

C’est sûrement le huitième de finale le plus costaud et le plus indécis de cette Ligue des champions. De fait le plus alléchant. Sans chauvinisme bien sûr. Rendez-vous ce soir à partir de 20h45, pour le premier round du match PSG – Barcelone 2021 en direct live streaming, et puisque Téléfoot n’est plus, l’affiche nous est proposée en exclusivité, sur la chaîne RMC Sport 1.

Qui dit affiche au sommet, dit d’ordinaire rencontre indécise. C’est plutôt vrai ici, et ce dès le match aller de ce mardi soir, au Camp Nou, tel que le prédisent les bookmakers de France. Ce sera la sixième opposition du Barça et du Paris SG en Ligue des champions. Jusqu’ici, c’est plutôt équilibré mais néanmoins à l’avantage du club de Messi qui a gagné trois fois, contre deux au champion de France.

Des absents et non des moindres des deux côtés du terrain

D’un côté et de l’autre, il y a de la casse, pour ce math aller. Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto et Araujo sont absents, du côté blaugrana, tandis que le PSG déplore celles de Neymar, Di Maria, Dagba et Bernat. Mauricio Pocchettino pourrait la circonstance innover, plaçant Marco Verrati à la mène, en numéro 10, derrière une attaque à deux avec Icardi associé à Mbappé, dont on attend beaucoup, ce soir.