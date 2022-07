PSG : La nouvelle sneaker Jordan 5 Low pour le PSG sous toutes ses coutures

Le PSG a dévoilé une Air Jordan 5 Low PSG, assortie au nouveau maillot extérieur 2022-2023.

Actuellement en tournée au Japon, le PSG a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023. La collaboration entre le club parisien et Jordan Brand va même plus loin encore, puisque la collection inclura la nouvelle et très attendue Air Jordan 5 Low PSG, sneaker qui rend hommage à l’histoire du club.

Une Air Jordan 5 Low à l’effigie du PSG

La paire a été révélée aux yeux du monde, lors du Quai 54 en juillet dernier à Paris, par la star américaine de basket Zion Williamson, également ambassadeur de la marque Jordan. À dominante grise, avec des variations noire, brune et taupe, la nouvelle Air Jordan 5 Low s’accorde avec le maillot away dévoilé ce mardi. Cette senaker présente de nombreux détails, comme l’ajout d’une étiquette tricolore frappée de l’inscription « PANAME » (surnom de la ville lumière), ainsi que le sceau de la collaboration PSG x Jordan sur le talon ; visuel également présent sur la semelle de la chaussure.

La nouvelle paire disponible en précommande

Les supporters du PSG et les fans de sneakers devront tout de même patienter encore un peu avant de se procurer la nouvelle paire, puisqu’elle sera disponible en magasin dès le 26 juillet prochain. Il est possible de précommander la Air Jordan 5 Low PSG directement sur la plateforme en ligne du club, au prix de 200€.