PSG : Le (puissant) bolide de Donnarumma vaut plus de 300 000€

Sur la route, Gianluigi Donnarumma roule pour Ferrari.

L’air de rien, si Gianluigi Donnarumma est déjà un taulier du football, gardien de but au PSG et de la Nazionale championne d’Europe en titre, il n’est encore qu’un jeune homme au sens de l’âge, à seulement 23 ans. Le natif de Castellammare di Stabia, en banlieue de Naples, avale les étapes aussi vite que son bolide les kilomètres sur la route.

Une belle italienne pour le gardien du PSG

Donnarumma roule en Ferrari, quoi de plus naturel pour un joueur transalpin financièrement aisé, me direz-vous ? C’est peut-être pas faux. Le portier parisien a une Ferrari 812 Superfast, d’une couleur rouge si iconique de la marque au cheval cabré. Poussé par un moteur V12, ce bolide sportif développe 800 chevaux, pour une vitesse maximale de 340 km/h et un 0 au 100 km/h qu’il accomplit en moins de trois secondes.

Près de 300 000 € le bolide de Gianluigi Donnarumma

Musclée sur le moteur, cette Ferrari l’est aussi sur le prix, qui dépasse les 300 000 euros selon les options choisies, mais Gianluigi Donnarumma, en signant avec le Paris Saint-Germain, pour près du million d’euros brut de salaire tous les mois, s’est donné le droit de s’offrir ce type d’engin. Au PSG, toujours, un autre gardien qu’est Alphonse Areola, avait exactement la même, que son pair italien.