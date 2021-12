Neymar, dans sa nouvelle maison à 3M€. Avec garage pour 20 voitures

Maison a passé Noël en faisant l’acquisition d’une nouvelle maison au Brésil

Le média Em Off rapporte que Neymar a récupéré les clés de la demeure, à deux jours du réveillon de Noël, à son arrivée sur le sol brésilien, depuis la France. Elles sont celles de sa nouvelle maison, située à Alphaville, un quartier branché de São Paulo, pour laquelle l’attaquant du PSG aurait payé un peu plus de 3 millions d’euros.

Neymar s’offre une maison à 3 M€ pour son Noël

Sur une superficie totale de 1 880 m2, 1 512 mm2 sont de surface habitable. Il y a six chambres, qui sont toutes des suites, plus une pour le personnel. Cette maison arbitre une grande cave à vin chauffée à température idéale, un terrain de squash, un cuisine moderne et spacieuse, un terrain de squash pour l’entretien physique, un billard… Et en plus un immense sous-sol pour garage, qui peut garer jusqu’à 20 véhicules.

L’autre maison de l’attaquant du PSG au Brésil

La domotique est partout, la résidence est sécurisée par des caméras de surveillance. La maison est à étages et la vue au plus haut sur la vallée est superbe. Dehors, il y a une piscine en un long couloir pour principale distraction. C’est au moins la deuxième maison connue de Neymar au Brésil, il en a une autre d’un standing encore supérieur à Rio, sur 6 200 m2, avec piscine, spa, bain à remous, court de tennis ou héliport, pour son hélicoptère personnalisé.