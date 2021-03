PSG : Salaire, contrat ce que Kalimuendo a signé avec le RC Lens

Arnaud Kalimuendo, un prometteur joueur du PSG qui poursuivra peut-être à Lens.

Bonne pioche que le profil de l’attaquant, Arnaud Kalimuendo. Mais on ignore toujours à quelle équipe cela profitera la saison 2021-22 prochaine, si c’est à celle du RC Lens qui l’accueille en prêt d’une saison, avec une option d’achat à la clé, ou du PSG qui l’a formé et auquel il appartient ? Les prochaines semaines devraient nous éclairer.

Arnaud Kalimuendo prêté par le PSG au RC Lens pour un an

Arnaud Kalimuendo, buteur de 19 ans, a rejoint le club nordiste au commencement de cet exercice. Prêté un an, avec option possible pour continuer à Lens, sans que les détails ne soient connus à cet effet. L’on sait par contre qu’avant de partir, le joueur a prolongé de deux ans son contrat avec le PSG, pour une fin non plus fixée en juin 2022, mais en 2024.

Dans le top 5 des salaires du club nordiste

Et cela lui vaut de gagner, avec le RC Lens saison 2020-21, un salaire mensuel de 50 000 euros brut, selon les estimations de L’Equipe, dans l’enquête annuelle publiée en ce mois de mars. Ça le situe non loin du podium des plus hauts salaires du collectif. Auteur de 22 matches de Ligue 1, il marque 6 fois et délivré deux passes décisives. Il est l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et ses progrès enregistrés sur le terrain, s’accompagne d’une hausse de sa valeur sur le marché des transferts.