Quel est le prix d’une raquette de tennis ?

Comment bien choisir sa raquette en fonction de son budget…

Les plus grands joueurs de tennis comme Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic font très attention à leur matériel et notamment à leurs raquettes de tennis. Elle est très similaire à celles qu’on peut retrouver dans le marché à l’exception que ces raquettes sont entièrement customisées pour coller au mieux au jeu du joueur. L’une est plus lourde, l’autre plus en tête, mais quel est le prix d’une raquette de tennis ?

La construction d’une raquette de tennis

Il existe un grand choix de raquette de tennis sur le marché, elles peuvent peut être fabriquée en aluminium, en composite ou alors en graphite. Il existe également des composants qui sont ajoutés afin d’améliorer le confort, le contrôle, la sensation ou la puissance. Son prix dépend ainsi de ces différents éléments.

En aluminium

L’aluminium est utilisé pour les raquettes juniors ainsi que pour les raquettes de débutant. En cas de jet contre le sol, la raquette ne cassera pas mais se déformera. Son tarif est très accessible puisque vous pourrez en trouver entre 15 et 40€ pour enfant et jusque 70€ pour un modèle adulte. Le revers de la médaille est qu’elles ne filtrent pas très bien les vibrations.

En composite

Les marques peuvent également utiliser de l’aluminium ainsi que du graphite dans une même raquette afin d’améliorer le confort tout en restant abordable. Il s’agit souvent de raquettes pour joueurs de loisirs ou débutants. Son prix est aux environs de 80 à 90 euros maximum.

En graphite

C’est la construction principale de la majorité des cadres sur le marché. Le graphite a l’avantage d’être léger et surtout d’absorber de manière efficace les vibrations. Elles sont ainsi confortables et puissantes. Vous pouvez en trouver entre 100€ et 300€.

Qu’est-ce qui justifie le prix d’une raquette de tennis

Le prix d’une raquette de tennis varie en fonction du poids et également des technologies utilisées.

Le poids

Plus une raquette est lourde et plus il y a de matière. Le temps de fabrication se trouve donc allongé mais il y a également plus de graphite pour fabriquer le cadre. C’est ce qui explique qu’une raquette lourde est souvent plus cher qu’une raquette légère.

La technologie

Certaines raquettes ne disposent d’aucune technologie et seront donc plus simples à fabriquer. Par contre, des raquettes comme Head intègrent du Graphène dans le graphite, ce matériau hyper léger et ultra stable permet de renforcer la raquette aux endroits les plus stratégiques pour rendre le cadre plus performant.

Prix du cordage de tennis

Vous trouverez des raquettes déjà cordées notamment sur les modèles juniors, débutants et loisirs. Cependant, les raquettes pour joueurs confirmés et experts sont souvent non cordée afin d’y poser un cordage neuf et adapté. Comptez environ 15 à 40€ pour le cordage ainsi que sa pose.

Vous l’aurez compris, une raquette de tennis lourde bourrée de technologie sera plus cher qu’une raquette légère sans technologie. Par exemple, le modèle de raquette de Novak Djokovic est vendue 280 euros en prix public conseillé et celle de Roger Federer à 300€.