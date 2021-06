Quelles solutions adopter pour rapidement prendre du muscle ?

La prise de muscle nécessite de la méthode.

La musculature d’une personne fait partie des nombreux attributs que certains mettent en avant au moment d’énoncer les critères de beauté ou de bonne santé. Ainsi, pour satisfaire l’un ou l’autre de ces standards, nombreux sont ceux et celles qui se lancent dans un processus de refonte de leur physique. Cependant, le processus peut paraître à la fois long et fastidieux, ce qui décourage les moins endurants ou les moins patients. Plusieurs solutions existent pour vous permettre de prendre du muscle plus rapidement. En voici quelques-unes !

Adoptez un régime protéiné

Dans le but de vous construire un physique hors du commun, vous avez besoin de certains nutriments. Il s’agit en l’occurrence des protéines. Ces dernières essentielles à l’organisme jouent aussi un rôle très important dans la prise de masse musculaire. En effet, elles agissent directement sur vos fibres musculaires en les rendant chaque jour plus robustes.

Elles ont des effets anti-cataboliques et vous permettent de brûler les graisses superflues pour ne laisser place qu’au muscle.Il est possible d’en trouver dans votre alimentation de tous les jours. Cependant, consommer de la viande, des œufs ou encore du poisson en abondance ne vous fera pas avancer plus vite. De plus, ces aliments ne sont pas composés que de protéines. Ils contiennent aussi des matières grasses et des lipides qu’il vous faut limiter.

Le meilleur moyen est donc d’opter pour des compléments alimentaires qui en plus d’être hautement concentrés en protéines peuvent être dépourvus de matières grasses ou cholestérol. Dans cette catégorie, vous pouvez vous tourner vers de la protéine de whey qui est un excellent complément alimentaire. Elle est constituée à peu près de 95% de protéines et existe en versions débarrassées de glucides ou de lipides. Vous en consommez donc sans craindre d’altérer votre taux de gras.

Faites de la musculation régulièrement

Même si les protéines contribuent à la prise de masse musculaire, se baser sur leur seule action est peu judicieux. Pour en accélérer et en décupler les effets, vous pouvez adopter un programme de musculation strict. Le but ici est d’entraîner vos muscles quotidiennement pour que leur développement se fasse de façon exponentielle. Il est donc opportun de définir clairement le nombre de jours d’entraînement, le nombre d’heures par semaine et les exercices à pratiquer.

Cela peut s’avérer certes épuisant, mais en vous aidant des résultats de votre régime protéiné, vous pourrez tenir le rythme. En effet, ce dernier est aussi en mesure de vous procurer l’énergie nécessaire à la récupération et la régénération musculaire. Vous pourrez donc vous entraîner plus longtemps et plus dur. Vous avez la possibilité de voir sur le site toutes les alternatives proposées à cet effet.

Notez que dans le cadre de votre entraînement, il est recommandé de varier les exercices autant que possible. Dans l’idéal, il faut que votre programme sollicite l’entièreté de votre corps. Cela vous garantit une prise de masse musculaire harmonieuse. Par ailleurs, vous devez aussi modifier au fur et mesure vos séries d’exercices. Intensifiez-les au fil du temps pour favoriser votre progression. Variez les exercices et les répétitions autant que vous le pouvez.

Subvenez à vos besoins en calories

Pour faire simple, vous devez garder à l’esprit que votre corps fonctionne à l’énergie. Cette énergie est apportée entre autres par les calories fournies par l’alimentation. Ainsi, votre besoin en calories doit couvrir le nécessaire pour faire fonctionner vos systèmes vitaux et vous permettre d’être actif. Avec votre programme d’entraînement, vous vous dépensez plus. Par conséquent, vous devez fournir plus de calories à votre corps. L’idéal est d’en apporter plus que nécessaire. De cette manière, vous évitez les carences qui vont vous faire aller dans le sens contraire à votre objectif.

Lorsque votre corps manque de calories, il puise directement dans les tissus et les muscles. Ces derniers vont donc fondre progressivement. Pour rester dans l’optique de la prise de masse, visez alors un excédent calorique d’environ 400 kcal. N’hésitez pas à aller à 500 kcal pour que les journées particulièrement intenses ne posent aucun souci.

Si vous vous inquiétez quant à la prise de poids, ne vous en faites pas. Les calories ne sont un véritable problème que lorsque vous en ingérez plus que vous n’en dépensez tous les jours. Tant que vous restez actif, vous les brûlez sans que cela détruise vos fibres musculaires. Étant donné que vous êtes dans ce cas, vous pouvez être serein. Pour plus de précisions concernant l’excédent calorique nécessaire, vous pouvez calculer vos besoins en calories. Ils sont le résultat du cumul des calories utiles au métabolisme de base et de celles indispensables aux activités supplémentaires.

Sachez quand vous reposer

Cette règle de base, vous devez déjà la respecter au moment de l’établissement de votre programme d’entraînement. Il est certes vrai que repousser vos limites peut vous aider à révéler votre véritable potentiel, mais vous devez savoir écouter votre corps. Il y aura des moments où ce dernier ne vous répondra tout simplement pas et il faudra l’écouter. Bien que vous ayez l’impression que vos muscles sont au meilleur de leur forme, il n’en est peut-être rien de vos ligaments, tendons et os.

Votre corps mettra du temps à s’adapter à votre nouvelle routine. Veillez à lui accorder ce temps afin d’améliorer sa résistance. Dans ce sens, vous devez vous reposer comme il se doit. Pensez à dormir chaque fois que vous le pouvez et surtout lorsque certains jours d’entraînement sont particulièrement rudes. Dans votre programme, évitez d’enchaîner sur plusieurs jours des exercices sollicitant les mêmes muscles. Si par exemple vous entraînez le haut du corps le lundi, vous pouvez passer au bas le mardi.

Retenez qu’obtenir un physique athlétique n’est pas hors de votre portée. Vous pourrez prendre du muscle en faisant preuve de rigueur et en combinant certaines astuces très efficaces.