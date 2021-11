Real Madrid : Télé, sponsors, billetterie, ce que le Real prévoit de gagner cette saison

Le Real Madrid a un supplément d’ambition et d’espoir, pour cette saison 2021-2022.

L’ambition revient avec le retour vers la normale. Le Real Madrid, contraint de réduire son train de vie par la faute de la crise, renoue avec l’espoir de (re)devenir le meilleur club de foot du monde qu’il est, au moins sur le palmarès. Cette saison 2021-2022, il prévoit même de tirer des bénéfices financiers, de l’ordre du million d’euros net.

Des recettes de l’opérationnel en augmentation au Real Madrid

Ça n’est pas grand-chose et en même temps, c’est mieux que les deux derniers exercices. Le média 2playbook s’est procuré les documents comptables prévisionnels, de cette saison 2021-2022. L’on y découvre que le club merengue table sur des revenus de l’opérationnel à hauteur de 695,53 millions d’euros. Dans le détail des trois principaux postes de recettes, les droits domestiques et internationaux de l’audiovisuel devraient rapporter 285,13 millions d’euros, la billetterie, 85,53 M€ et le sponsoring, 324,86 M€.

800 M€ de revenus espérés pour le Real à l’ajout des opérations de trading

C’est forcément la billetterie qui augmentera le plus, après presque toute une saison à huis clos et des matchs délocalisés au centre d’entraînement, au stade Alfredo-Di-Stéfano, le temps des travaux à Bernabeu. De la saison 2020-21 dernière à l’actuelle, la ligne « match day », devrait progresser de plus de 718%. Par ailleurs, à l’ajout des revenus du mercato, le Real Madrid, selon 2playbook, envisage de gagner près de 800 millions d’euros, de sa saison 2021-2022.